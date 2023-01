OL - Metz : les compositions sont là

La Coupe de France se poursuit ce week-end et offre ce samedi un duel fort alléchant entre l’Olympique Lyonnais et le FC Metz. A domicile les Gones optent pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Castello Lukeba et Damien Da Silva composent la défense. Thiago Mendes et Maxence Caqueret constituent le double pivot. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Tetê, Rayan Cherki et Bradley Barcola.

De son côté, le club mosellan s’articule en 4-3-3 avec Alexandre Oukidja dans les cages. Il est placé derrière Sofiane Alakouch, Ismaël Traoré, Fali Candé et Matthieu Udol. Habib Maïga, Joseph N’Duquidi et Arthur Atta se retrouvent dans l’entrejeu. Un cran plus haut, Abdoulie Jallow et Lamine Gueye accompagnent Lenny Joseph dans le secteur offensif.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Da Silva - Mendes, Caqueret - Tetê, Cherki, Barcola - Dembélé

FC Metz : Oukidja - Alakouch, Traoré, Candé, Udol - Maïga, N’Duquidi, Atta - Jallow, Mikautadze, Gueye