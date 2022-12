Coupe du Monde 2022 : l'Uruguay folle de rage contre l'arbitrage après son élimination

La suite après cette publicité

L'Uruguay est folle de rage. Alors qu'elle menait 2-0 contre le Ghana, la Céleste pensait avoir fait le plus dur pour se qualifier en huitièmes de finale. Mais dans l'autre match, la Corée du Sud a réussi l'exploit de se qualifier en s'imposant contre le Portugal, dans le temps additionnel (2-1). Depuis leur smartphone et malgré leur victoire, les Uruguayens ont donc appris leur élimination, et si certains comme Darwin Nunez, ont été émus jusqu'aux larmes sur le banc de touche, certains n'ont pas hésité à pointer du doigt l'arbitrage.

«Le penalty du Portugal n'était pas valable»

Juste après le coup de sifflet final, Edinson Cavani est le premier à s'être plaint auprès de Daniel Siebert, l'arbitre de la rencontre. L'ex-buteur parisien réclamait un penalty et reprochait à Seidu de l'avoir poussé. Averti d'un carton jaune, le buteur a été rejoint par ses coéquipiers, qui ont suivi l'arbitre jusqu'au vestiaire, n'hésitant pas à en venir aux mains, comme Fernando Muslera ou Martin Gimenez. Une scène surréaliste.

Angry Uruguay almost assaults referee after #WorldCup match loss. Disgraceful pic.twitter.com/a5lkOatvK9 — Tim Bunning (@TimBunning1) December 2, 2022

Giorgian de Arrascaeta, auteur d'un doublé face au Ghana, s'est d'ailleurs plaint de cette décision arbitrale, au micro de beIN Sports. «C'est injuste, totalement injuste. On a tout fait pour se qualifier, on est triste, car on avait tout donné et on a gagné. Ce résultat ne dépendait pas de nous-même. Il faudrait analyser cette action car je ne comprends pas la décision de l'arbitre. Elle est douteuse. On analysera cela après le match, car ce qui est passé est passé. Il faut tourner la page».

Luis Suarez rouge de colère

Mais la réaction de Diego Alonso à la télévision uruguayenne, le sélectionneur de la Céleste, a été beaucoup plus salée. «L'autocritique est que nous n'aurions pas pu marquer plus de points dans les autres matches. Nous avons été éliminés par le penalty du Portugal, pas par le point du nul contre la Corée du Sud. Mais, je dois dire que la FIFA a également dit que le penalty du Portugal n'était pas valable sur leur deuxième but, lors du match précédent. Il y a des preuves de ce qui s'est passé. Nous avons fait le travail que nous devions faire et on repart avec un goût amer en bouche». Cela n'empêchera pas l'Uruguay de rentrer à la maison dès les phases de poules, au grand bonheur de la Corée du Sud.

Rouges de colère, les Uruguayens ne se sont pas calmés de sitôt. En larmes à la fin du match lorsqu'il a découvert le score de Portugal-Corée du Sud, Luis Suarez a complètement craqué en conférence de presse. «La FIFA est toujours contre l'Uruguay. Les gens de la FIFA et les arbitres doivent donner des explications. Je vois un penalty pour Edi (Cavani) car le défenseur le découpe et met son corps en avant. Pas d'excuse, mais des choses surréalistes se passent pendant cette Coupe du monde. L'Uruguay doit avoir plus de pouvoir, car la FIFA est toujours contre nous». Très remonté pour ce qui semble sûrement sa dernière Coupe du monde, l'ex-buteur du Barça a terminé en «demandant pardon» à ses supporters pour «cet échec», dans des propos rapportés par El Observador. L'Uruguay ne gardera pas un bon souvenir de son escapade au Qatar...