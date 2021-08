Pol Lirola revient enfin à l'OM

La suite après cette publicité

Cette fois, c'est définitif, Pol Lirola est Marseillais. Prêté avec option d'achat la saison dernière, l'Espagnol avait donné satisfaction en l'espace de six mois seulement, mais il était retourné à la Fiorentina, l'OM ne levant pas tout de suite cette option. Après de longues négociations démarrées il y a plus d'un mois, et même l'apparition de l'Atalanta dans ce dossier, le club français et la Fiorentina se sont mis d'accord pour un transfert du latéral droit ce lundi soir.

L'OM vient de confirmer l'information dans un communiqué adressé sur les réseaux sociaux. «L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club italien, ACF Fiorentina, pour le latéral espagnol de 23 ans, Pol Lirola. Après le succès de sa visite médicale, Pol s’est engagé avec le club olympien pour 5 ans. Il est la neuvième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.» Le joueur rejoint donc l'OM jusqu'en 2026.

L'OM débourse 13 M€

Très actif durant ce marché des transferts, Marseille a tardé à boucler la venue d'un latéral droit mais il frappe là un nouveau coup. En une demi-saison, Lirola avait marqué deux fois et distribué deux passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues. Il revient pour une somme relativement élevée puisque Pablo Longoria a réussi à faire revenir l'Espagnol contre 13 M€, payables en plusieurs fois.

Le retour de Pol Lirola va aussi faire beaucoup de bien à l'équilibre de l'effectif marseillais. Dépourvu de latéraux droits depuis le départ d'Hiroki Sakai, l'OM tient celui qui s'annonce comme un titulaire au poste dans le système de Jorge Sampaoli. Avec ce nouveau recrutement, les Phocéens touchent presque au but dans le sens des arrivées (un attaquant est encore espéré). Dans cette fin du mercato, il s'agira surtout de dégraisser.