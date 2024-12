Adil Rami va participer à deux nouvelles émissions TV

Retraité depuis 2023 et une dernière expérience du côté de Troyes, Adil Rami (38 ans) profite doucement de son après-carrière. Consultant football pour TF1 et travaillant pour RTL dans les Grosses Têtes, l’ancien défenseur central a épousé rapidement une nouvelle carrière dans la télévision. Le champion du monde 2018 va vivre une année encore plus remplie sur le petit écran. En effet, il vient d’être annoncé ce mercredi dans le casting de la prochaine saison de « Danse avec les stars » sur TF1 au même titre que le nageur Florent Manaudou ou du journaliste Nelson Montfort.

David Ginola (3e en 2011), Djibril Cissé (10e en 2015) et Basile Boli (7e en 2018) sont les trois autres anciens footballeurs qui ont également participé à l’émission. Il sera aussi au casting de la quatrième édition de l’émission « Les traîtres » sur M6 selon Le Parisien. On y retrouvera aussi l’ancienne joueuse de tennis Alizé Cornet, le rappeur Seth Gueko, l’ancienne épouse de Bernard Tapie, Dominique Tapie et sa fille Sophie ou encore Yoann Riou, journaliste sur L’Équipe TV.