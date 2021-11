Newcastle a fixé son budget mercato, le retour de Xavi au Barça fait grand bruit

La suite après cette publicité

Newcastle va sortir le chéquier

Le projet de Newcastle commence à prendre forme. Les Magpies ont officialisé hier dans l'après-midi l'arrivée de leur nouvel entraîneur en la personne d'Eddie Howe. Le prochain objectif désormais est de recruter le directeur sportif. Et comme nous l'apprend The Sun ou encore le Daily Express, l'heureux élu devrait être le Nigérian Michael Emenalo. Et l'ancien de Chelsea ou encore de l'AS Monaco connaît déjà son enveloppe pour recruter lors du prochain mercato hivernal s'il venait à accepter le poste. Et celle-ci s'élèverait à 58 M€ selon la presse britannique. Newcastle va avoir des arguments de poids pour recruter.

Un accueil de superstar pour Xavi

L'heure des retrouvailles entre le FC Barcelone et Xavi. L'ancien milieu emblématique des Blaugranas a officiellement été présenté hier après-midi, devant près de 10 000 supporters venus pour l'occasion. Un jour «historique», comme l'écrit Sport sur sa Une. Le quotidien espagnol AS met quant à lui en avant plusieurs déclarations du tacticien de 41 ans lors de sa conférence de présentation. Et les mots qui ont été choisis sont les suivants : «remettre de l'ordre.» Voilà qui est dit.

La Juventus vise Denis Zakaria

Le milieu de terrain a été désigné comme secteur prioritaire par la Juventus. Et comme nous l'explique Tuttosport dans son édition du jour, la Juve veut défier José Mourinho sur le dossier Denis Zakaria. Le milieu du Borussia M'Gladbach, qui sera libre cet été, fait partie des priorités de l'AS Roma. Mais la Juventus a l'intention de se mêler à ce dossier pour remplacer un Aaron Ramsey sur le départ. La Gazzetta dello Sport rappelle que le Gallois coûte à la Juve pas moins de 35 000 euros pour chaque minute passée !