Endrick : le Real Madrid ne veut pas faire une Vitor Roque

Le Real Madrid ne veut pas faire d’erreur sur le cas Endrick. Le jeune brésilien, tout juste présenté au Santiago Bernabéu par la Casa Blanca, est attendu pour être le futur du club en attaque. Selon As, les madrilènes aimeraient tout de même éviter d’imiter le FC Barcelone et sa mauvaise gestion du dossier Vitor Roque. Annoncé lui aussi comme un énorme espoir du football brésilien, Roque n’entre pas du tout dans les plans du Barça et s’entrainerait même avec les jeunes en attendant de trouver une porte de sortie, après moins d’un an en Catalogne.

Recruté pour 35 millions + 25 millions d’euros de bonus à Palmeiras, Endrick (18 ans) ne passera pas par les catégories jeunes du Real Madrid et sera immédiatement mis au service de l’équipe première. Le jeune brésilien veut faire les choses bien et a raccourci ses vacances pour être disponible sous les ordres de Carlo Ancelotti aussi tôt que possible. Le jeune prodige de la Seleçao devra cependant faire face à une énorme concurrence aux avant-postes à Madrid.