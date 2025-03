PSG : Luis Enrique promet de faire confiance au centre de formation

Véritable pépinière de talents depuis des dizaines d’années, le PSG veut désormais s’éviter de voir partir ses meilleurs jeunes à l’image de Coman en 2014. Ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué la qualité de la formation parisienne, et il a promis d’intégrer de plus en plus de jeunes à son groupe. Cette saison, Yoram Zague, Senny Mayulu, Axel Tape ou encore Ibrahim Mbaye, ont déjà tous eu du temps de jeu, à différentes échelles.

«Nous formons de très nombreux joueurs et on aime les voir. Il y a des U21, des U19 qui s’entrainent avec nous. C’est habituel pour nous. C’est un lien normal de voir un joueur venir une ou deux semaines avec nous. Je considère que c’est important et que ça va devenir habituel au fur et à mesure des saisons», a exprimé l’Asturien avant le déplacement de Paris face à l’ASSE ce samedi.

