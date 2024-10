Bayern : Dayot Upamecano s’enflamme pour Vincent Kompany

Arrivé cet été de Burnley pour devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany a réussi ses débuts. Le club bavarois est actuellement leader de Bundesliga et produit un jeu offensif et séduisant. Convaincant ses joueurs par ses choix et sa conception du football, le technicien belge fait pour le moment l’unanimité dans son groupe à l’image de Dayot Upamecano. Le défenseur français a été élogieux envers l’ancien joueur de Manchester City.

«C’est un excellent entraîneur, je suis très content de lui. Il a joué à mon poste, il fait beaucoup d’analyses vidéo avec nous, les défenseurs, il nous aide beaucoup. J’ai confiance en moi cette saison et je donne tout pour lui […] J’aime vraiment ça. Ce n’est pas toujours facile pour nous, les défenseurs, car nous voulons garder notre cage inviolée à chaque match. Mais l’équipe se soutient beaucoup. Je suis très content de notre match», a-t-il lâché après la victoire 4-0 contre Stuttgart dans des propos relayés par Sky Germany.

