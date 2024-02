Le tweet mystérieux d’Antoine Griezmann

Comme attendu, le derby madrilène opposant le Real à l’Atletico a été haletant. Si les deux équipes se sont neutralisées (1-1), avec un but de Llorente dans les ultimes secondes, l’arbitrage a une nouvelle fois été au coeur du débat. Deux penaltys réclamés par les Merengues, et un but refusé de Savic pour un hors-jeu de position de Koke.

Autant de situations qui ont amené le Français Antoine Griezmann (32 ans) à s’exprimer sur X. Le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros a posté deux émojis "mort de rire", en référence certainement aux choix de l’arbitre de la rencontre.