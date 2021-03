Dijon : Yassine Benzia, retour sur le match de sa vie

28 mai 2020, une date que Yassine Benzia n'oubliera jamais. Ce jour-là, tout a basculé pour l'international algérien (4 sélections, 1 but). En effet, le footballeur né en 1994 a été victime d'un grave accident de buggy dans les environs de Savigny-le-Sec (Côte-d'Or). Malheureusement, sa main gauche avait été particulièrement touchée au moment des évènements. Rapidement transporté au CHU de Dijon, l'ancien joueur de l'OL et du LOSC avait été hospitalisé et les services médicaux faisaient le maximum pour sauver sa main, bien endommagée et menacée d'amputation.

Deux jours plus tard, l'information fuitait dans les médias. Le président du DFCO, Olivier Delcourt, prenait alors la parole pour apporter tout son soutien au joueur. «Il a été opéré. Il est sous morphine et va être hospitalisé quelques temps», avait-il confié. Un coup dur pour le club et le Fennec, arrivé le 30 janvier 2020 à Dijon après un prêt de quelques mois à l'Olympiakos. Motivé à l'idée de se relancer dans l'Hexagone, il était stoppé en plein vol après l'arrêt de la L1 suite à l'épidémie de coronavirus. Le natif de Saint-Aubin-lès-Elbeuf avait fini la saison avec 4 matches.

Le match de sa vie

Malheureusement pour lui, un autre match, beaucoup plus important, commençait. Après son accident, il a subi une première opération pour stabiliser ses nombreuses fractures. La première d'une longue série pour le joueur âgé de 26 ans, qui a eu ensuite une greffe de la peau à la main gauche avant de se lancer dans la phase de rééducation. Soutenu par sa famille et ses proches, celui qui a eu un bon suivi avec son chirurgien à Lille a passé les étapes les unes après les autres, et continue les séances avec le kiné pour retrouver l'usage de sa main nous a-t-on fait savoir. Il ne l'a pas encore retrouvé totalement.

Parallèlement à tout cela, il a pu renouer petit à petit avec le football. Le 31 décembre dernier, il a fait son retour à l'entraînement. Un nouveau pas important pour Yassine Benzia, qui a fait quelques courses et des exercices avec le ballon. Heureux, il avait confié au Bien Public : « cela fait vraiment plaisir, je suis très content de retrouver mes coéquipiers. J'ai travaillé pendant des mois pour revenir et j'étais très impatient. Je reviens de loin, c'était la plus grosse épreuve de ma vie. Désormais, on va voir un nouveau Yassine.» Un combat d'une vie qui l'a rendu plus fort en tant que footballeur et homme.

Yassine Benzia a enfin retrouvé les terrains

Son retour a en tout cas fait le bonheur de son entraîneur David Linarès. «Je suis très heureux pour lui et je veux l'accompagner au au mieux». Première étape le 16 février dernier. Yassine Benzia, qui a porté le brassard, a rejoué 70 minutes avec l'équipe réserve lors d'un amical face à Nancy. Dix minutes de plus que prévu initialement. Après la rencontre, le coach de la N3, Christophe Point, a confié : «c'est un vrai plaisir de le revoir sur le terrain. Son expérience, sa qualité technique, son intelligence de jeu furent un vrai régal pour nos jeunes et pour nous. Yassine a partagé, conseillé et, même quand il était sur le banc, a continué de diriger par la voix et les actes».

Nouvelle étape hier soir puisque David Linarès lui a offert ses premières minutes en L1. Un moment qu'il attendait depuis longtemps, lui dont le dernier match officiel remontait au 15 février 2020 (contre Bordeaux). Un an et deux semaines plus tard, il est entré en jeu 8 minutes face à Brest. Un moment particulier pour Benzia, très content et heureux de retrouver les terrains d'après nos informations. Même s'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir puisqu'il travaille notamment avec un kiné comme indiqué au-dessus, Yassine Benzia revient déjà de très loin et espère bien remporter la plus belle de ses victoires.