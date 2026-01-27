Menu Rechercher
Angel Di Maria juge Kylian Mbappé

Angel Di Maria célèbre un but en compagnie de Kylian Mbappé @Maxppp

À 37 ans, Angel Di María joue toujours au football, du côté de Rosario Central en Argentine. Le champion du monde 2022 étire ainsi sa formidable carrière, marquée principalement par trois clubs, Benfica, le Real Madrid et le PSG. Les deux premiers s’affrontent pour la dernière journée de Ligue des Champions, et la principale arme merengue sera une nouvelle fois Kylian Mbappé, que Di María a côtoyé au PSG. Et il en pense le plus grand bien.

« Kylian fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis des années. Les titres par équipe influencent certes les distinctions individuelles, mais il prouve chaque jour qu’il est parmi les plus grands, et aujourd’hui, il est le meilleur. Lorsqu’il a trouvé son style de jeu, il a révolutionné le football », a expliqué Di María dans un entretien accordé à As.

