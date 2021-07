Le Stade Rennais dresse sa feuille de route pour le mercato

Le Stade Rennais sait où il va. C'était le message envoyé ce jeudi matin par les Bretons lors de la présentation de la première recrue estivale Loïc Badé. Présent à ses côtés, Bruno Genesio a fixé les priorités. «L'idée est d'avoir les joueurs que l'on souhaite le plus tôt possible. L'idéal serait pour la reprise. C'est utopique. C'est un marché compliqué. On a des priorités. La première était de remplacer Damien Da Silva, parti à Lyon. Loïc était la priorité. On a une deuxième priorité, celle de remplacer Steven Nzonzi au milieu. La troisième, c'est d'avoir un joueur offensif un peu polyvalent pour étoffer notre effectif.»

Son directeur sportif, Florian Maurice, a ensuite fait un point sur l'avancée des dossiers en cours. «On recherche aujourd'hui des milieux. Vous voyez aussi que le marché est plutôt calme. Il faut être patients. On avance sur certaines pistes. On espère trouver des solutions au plus vite, c'est en bonne voie. (...) Je vous dis qu'on avance sur différentes possibilités. Il y a beaucoup de noms qui sortent dans les journaux. Vrai ou faux ? On est en discussions. On prend le temps de bien analyser la situation et les profils avec le coach. Vous en saurez plus quand on aura avancé de manière plus précise.»

Rennes avance pour ses recrues

Plus bavard que son dirigeant, Bruno Genesio a toutefois indiqué qu'une bonne surprise pourrait être annoncée dans les prochains jours. On pense notamment à l'espoir suédois Jens Cajuste. Comme révélé sur notre site, il a déjà donné son accord pour rejoindre Rennes. Le SRFC doit encore s'entendre avec Midtjylland. En parallèle, la piste menant au Néerlandais Teun Koopmeiners (AZ) est aussi creusée. Une offre aurait même été formulée par les pensionnaires du Roazhon Park. Parallèlement au recrutement, ces derniers veulent aussi dégraisser comme ils l'ont fait savoir à plusieurs reprises.

Un accord a été trouvé ce jeudi avec le Stade Brestois pour le transfert de James Léa-Siliki. Si le joueur doit encore s'entendre avec le SB29, l'opération pourrait atteindre un peu moins de 3 millions d'euros si elle allait au bout. Comme lui, M'Baye Niang, qui a récemment changé d'agent, Sacha Boey, Yann Gboho, Brandon Soppy et Rafik Guitane sont poussés également vers la sortie. Pour Sacha Boey, sous contrat jusqu'en 2022, le Celtic est sur le coup ainsi que d'autres clubs de L1. Egalement dans cette liste, Brandon Soppy intéresse aussi les Ecossais. Un départ est d'actualité.

Le club breton doit gérer un dégraissage et des sollicitations

D'autant que Florian Maurice avait confié récemment que si le joueur restait, il devait prolonger son contrat. Le SRFC doit enfin gérer les sollicitations pour plusieurs éléments du groupe. Selon nos informations, le Borussia Mönchengladbach est très intéressé par Faitout Maouassa. Benjamin Bourigeaud, lui, est ciblé par le Betis, Benfica et Fribourg. Rennes attend au moins 15M€ pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023. Remarqué durant l'Euro 2020 avec la sélection Belge, Jérémy Doku est associé à plusieurs écuries. Liverpool et le Bayern Munich apprécient son profil. Mais le Belge de 19 ans va a priori rester en Bretagne pour une deuxième saison.

Un dossier visiblement plus simple à gérer que celui d'Eduardo Camavinga, qui ne prolonge toujours pas à un an de la fin de son bail. «Il n'y a rien d'acté. Pour le moment, on est toujours dans la même situation qu'il y a 15 jours. On est vigilants sur ce joueur-là. On espère trouver des solutions, mais on n'est pas plus avancés», a expliqué Florian Maurice ce jeudi. Sous la menace de Manchester United, Rennes n'a, semble-t-il, plus vraiment la main. On se souvient que le club avait posé un ultimatum au Français, à savoir être fixé avant la reprise de l'entraînement. Mais c'est toujours le statu quo pour la direction bretonne qui a d'autres chats à fouetter durant ce mercato.