Strasbourg : Willsem Boussaid très convoité

Si Strasbourg n’a jamais été considéré comme l’un des meilleurs clubs formateurs de Ligue 1, quelques talents formés au club sont parvenus à tirer leur épingle du jeu ces dernières années, Habib Diarra et Marvin Senaya en sont les parfaits exemples. Au sein de son équipe U19, le Racing dispose encore de grands talents, à commencer par Willsem Boussaid. Il faut dire qu’à 18 ans, ce milieu offensif gaucher, capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, est très technique, vif sur ses premiers appuis et dispose d’une belle frappe de balle.

Etincelant en U17 (17 buts et 6 passes décisives en 19 matches), il régale cette saison en U19 avec 11 buts et 6 passes décisives (dont un but et une passe décisive le week-end dernier face à Troyes) . Des performances qui lui ont ouvert les portes de l’Equipe de France U 16 (9 matches - 4 passes décisives) puis U17 (1 but et 2 passes décisives). En fin de contrat aspirant en juin prochain, le franco-algérien se sent bien dans son club formateur. Néanmoins, son entourage s’interroge sur la suite à donner à la carrière du prometteur strasbourgeois. Selon nos informations, le club alsacien fait tout pour essayer de le conserver via une prolongation de contrat. Mais l’interêt de trois clubs de Ligue 1, de clubs italiens et allemands pourraient changer la donne et rebattre les cartes quant à son avenir…