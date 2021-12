AS Monaco : Paul Mitchell n'ira pas à Newcastle

«L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Paul Mitchell, 38 ans, au poste de Directeur Sportif. Sous la direction d’Oleg Petrov, Paul Mitchell sera en charge de l’ensemble de la politique sportive de l’AS Monaco, de l’Academy au groupe professionnel, et du Cercle Bruges. Paul Mitchell était précédemment directeur technique de la division football de Red Bull, supervisant les différents clubs de la marque (Leipzig, New York, Bragentino), après avoir été responsable du recrutement et du développement de RB Leipzig.» A l'été 2020, le club du Rocher annonçait l'arrivée d'un nouveau directeur sportif en la personne de Paul Mitchell. Un beau renfort pour le club de la Principauté et un dirigeant qui, depuis, s'épanouit pleinement dans le sud de la France.

La suite après cette publicité

Preuve en est, approché dernièrement avec insistance par Newcastle, le natif de Manchester, aujourd'hui âgé de 40 ans, a coupé court à toutes négociations. Entretenant de très bonnes relations avec le président Dmitri Rybolovlev et son vice-président Oleg Petrov, Paul Mitchell ne souhaite pas se lancer dans un nouveau défi. Par ailleurs et symbole de son excellent travail réalisé avec les Asémistes, le principal intéressé est également suivi de près par Manchester United, et ce depuis plusieurs semaines. Désiré par les Red Devils pour parfaire le secteur de la détection et du recrutement de talents, Mitchell, qui a pourtant côtoyé par le passé Ralf Rangnick, aujourd'hui à la tête de la formation mancunienne, semble donc bien cramponné au club de la Principauté.