Man United : David De Gea se fait détruire après la finale de FA Cup

Une défaite face à un rival ne fait jamais plaisir. Encore plus quand c’est en finale. Ce samedi, Manchester United s’est incliné face aux Skyblues pour le titre en FA Cup (2-1). Depuis, plusieurs joueurs sont remis en question par les médias anglais. Mais celui qui se prend le plus les foudres reste David De Gea, le portier des Red Devils. On lui reproche notamment son positionnement sur le second but d’İlkay Gündoğan.

Roy Keane et Jamie Carragher, deux légendes du football britannique, ont partagé leur avis sur le gardien espagnol. L’ancien défenseur de Liverpool a écrit sur Twitter : « David De Gea est un gros problème pour Man United, est-ce que régler ce poste est plus important que de faire signer un attaquant ». Même son de cloche pour l’ex-international irlandais sur la chaîne ITV. « Ils ont besoin d’un attaquant et d’un gardien de classe mondiale, ainsi que d’autres joueurs pour renforcer la profondeur. J’en ai assez de le dire. Un grand gardien de but permet de sauver les meubles. Ils vous permettent de franchir la ligne dans les grands matches et cela aurait pu faire la différence aujourd’hui. »

Mercato : Manchester United veut couper 12 têtes !