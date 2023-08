Le Bayern Munich propose un salaire démentiel à Harry Kane

Ce vendredi, le dossier Harry Kane semble s’approcher, plus que jamais, de son dénouement. Pour cause, le Bayern Munich a décidé de poser un ultimatum à Tottenham. Les Spurs avaient jusqu’à ce vendredi minuit pour accepter l’offre des Bavarois. Sinon, le club allemand avait menacer d’abandonner le dossier de la star anglaise.

La suite après cette publicité

Et si Sky Germany révélait ainsi que l’ultime offre du Bayern Munich dépasse enfin les 100 millions d’euros avec bonus, The Athletic ajoute même le salaire proposé au joueur. Le Bayern Munich a proposé un contrat à 29 millions d’euros par an à Harry Kane. Le double de ce qu’il touche à Tottenham actuellement. Un salaire énorme surtout pour le club allemand qui payait Mané 11 millions par an la saison dernière.