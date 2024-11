PSG : une vente à 80 M€ cet hiver ?

Les relations entre le PSG et le RB Leipzig sont plutôt bonnes ces dernières années. Le club allemand réfléchit d’ailleurs à relancer Randal Kolo Muani, complètement barré en France et devrait passer à l’offensive dans un autre dossier : celui de Xavi Simons. Sur le chemin du retour à la compétition, le Néerlandais de 21 ans pourrait voir son séjour être prolongé de manière définitive à la Red Bull Arena.

La suite après cette publicité

D’après les informations de Sport Bild, Leipzig souhaiterait recruter le milieu offensif le plus rapidement possible, c’est-à-dire dès le mois de janvier. Celui qui n’est que prêté par le PSG (il est sous contrat jusqu’en 2027), et qui n’a jamais montré beaucoup de signaux pour revenir dans la capitale, fait l’objet de négociations intenses. Obstacle majeur à cette opération, le RBL devra s’acquitter d’un très gros chèque. La valeur du joueur est estimée à 80 M€, un montant qui semble trop élevé par les Allemands.