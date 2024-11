Mercato PSG : un courtisan sexy s’est présenté pour Randal Kolo Muani !

Il est écrit que Randal Kolo Muani (25 ans) n’aura jamais la chance de s’imposer au Paris Saint-Germain tant que Luis Enrique en sera l’entraîneur. Recruté l’an dernier pour 90 M€, l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort n’a joué que 425 minutes en 13 apparitions, toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive). Soit un temps de jeu moyen d’environ 32 minutes par rencontre. Pire, après la grosse blessure de Gonçalo Ramos, RKM n’est même pas devenu l’attaquant de pointe numéro un du club de la capitale, Luis Enrique préférant aligner Marco Asensio ou Kang-in Lee en faux 9.

Pourtant, malgré cette situation délicate, Kolo Muani indiquait le 17 novembre dernier au micro de Téléfoot qu’il ne pensait pas plier bagage lors du prochain mercato. «Un départ en janvier ? Non, moi, je n’ai jamais pensé à un départ du PSG en janvier. Pour moi, je dois toujours continuer de travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même. J’essaye de mettre plus de gens autour de moi, un kiné, un préparateur physique, un cuisinier, j’essaye d’optimiser les choses. J’espère que les résultats vont arriver. Il ne faut rien lâcher, si tu lâches, c’est fini, tu coules.»

Leipzig veut faire revenir RKM en Allemagne

Mais selon Bild, un club de choix aimerait convaincre RKM de mettre les voiles et de revenir en Bundesliga. Il s’agit du RB Leipzig. Troisième du classement, le club de Xavi Simons cherche à encaisser des liquidités (les noms d’Elmas et d’André Silva sont évoqués pour un départ) pour espérer renforcer son attaque. Et sa cible offensive numéro 1 est donc l’attaquant du PSG. Le média allemand indique que le RBL souhaiterait voir si un prêt est possible cet hiver. Sinon, il reviendra à la charge l’été prochain pour un transfert.

Leipzig est optimiste pour Kolo Muani, et ce, pour plusieurs raisons. Grâce à ses 26 buts inscrits et 17 passes décisives délivrées en une saison avec l’Eintracht Francfort, l’ex-Nantais a démontré qu’il s’était immédiatement adapté à la Bundesliga. De plus, le PSG semble enfin ouvert à un départ de son joueur dès le mois de janvier, même si les Rouge et Bleu ne devraient pas le laisser filer sans l’avoir remplacé. Enfin, il convient de rappeler que les relations entre Paris et Leipzig sont fluides, comme l’atteste le dossier Xavi Simons.