La folle anecdote de Mauro Cetto sur André-Pierre Gignac

Interviewé ce dimanche par le journal L’Équipe, l’ancien défenseur de Toulouse Mauro Cetto a évoqué son ancien coéquipier au Téfécé André-Pierre Gignac. L’Argentin a notamment raconté une anecdote inédite sur un incroyable cadeau de Noël qu’a fait le buteur français à l’un de ses coéquipiers lorsqu’il évoluait sur les bords de la Garonne entre 2007 et 2010.

« À Toulouse, André-Pierre Gignac était capable de tout. Il est complètement fou ce gars. Tous les jours, il inventait un truc. À Noël, on avait l’habitude de se faire des cadeaux, chacun avait un coéquipier attribué par tirage au sort. Gignac a tiré Bergougnoux et le jour où on devait s’offrir les cadeaux, il est arrivé avec une cage recouverte d’un drap. Il l’a mise au milieu des autres cadeaux et lorsque Bryan a soulevé le drap, il y avait un petit cochon à l’intérieur ! Bryan a dit à Gignac : « Je fais quoi maintenant avec ce cochon ? » Ce à quoi Gignac a répondu : « Je ne sais pas, c’est ton cadeau ! » Bryan a dû repartir chez lui avec, je ne sais pas ce qu’il en a fait », a raconté Mauro Cetto.