Barça : la date de la grande première de Ronald Koeman est connue

Nommé nouveau coach du FC Barcelone, Ronald Koeman a pris la succession de Quique Setién et prépare son équipe pour la saison 2020/2021. Une échéance pour laquelle le coach néerlandais va commence avec les Blaugranas par une rencontre amicale contre les Catalans du Gimnàstic Tarragone comme le rapporte Mundo Deportivo.

Ayant participé au Final 8 de la Ligue des Champions, le FC Barcelone ne fera pas ses débuts en Liga le week-end du 12 et 13 septembre et les deux premières journées de Championnat contre Elche et l'Athletic Bilbao seront reportées. Opposé à Villarreal le samedi 26 ou le dimanche 27 septembre, le FC Barcelone jouera donc son match de préparation deux semaines avant contre Tarragone, soit le 12 septembre. L'occasion pour la bande de Ronald Koeman de trouver quelques automatismes.