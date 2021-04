Barça : Ousmane Dembélé déclaré intransférable

Ce samedi matin, la presse catalane évoquait le désir du FC Barcelone de céder Ousmane Dembélé à un an de la fin de son contrat. Et les dirigeants catalans auraient même fixé son prix entre 50 et 60 millions d'euros. A l'affût, la Juventus suivrait avec attention ce dossier. Mais la réalité semblerait tout autre.

Selon les informations de Mundo Deportivo, la direction des Blaugranas ne songerait à aucun instant se séparer de l'ailier français l'été prochain. Cette nouvelle aurait suscité une certaine incompréhension en interne, alors que les négociations pour une éventuelle prolongation du champion du monde 2018 n'ont toujours pas avancé. Mais la priorité du FC Barcelone demeure limpide : conserver Ousmane Dembélé, et pour longtemps encore...