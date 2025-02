PSG : la terrible première de Milan Škriniar avec le Fenerbahçe

C’était l’un des dossiers chauds du mercato d’hiver pour le Paris Saint-Germain. Déclassé dans la capitale française, Milan Škriniar se cherchait une porte de sortie depuis plusieurs semaines. La Juventus et Naples ont été cités comme des points de chute potentiels. La Premier League a aussi coché son nom, avec des incursions d’Aston Villa et de Tottenham dans la course. Mais c’est en Turquie que la cote de l’ancien de l’Inter Milan était au plus haut. Très longtemps, Galatasaray a fait la course en tête, mais c’est finalement le rival stambouliote de Fenerbahçe, entraîné par José Mourinho, qui a raflé la mise avec le prêt du roc slovaque : «le défenseur central slovaque de 29 ans rejoint le Fenerbahçe SK en Turquie dans le cadre d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Milan pour la suite de sa saison», pouvions-nous lire dans le communiqué publié sur le site du club parisien. Une arrivée qui a donné le sourire à José Mourninho lors d’un récent point presse dans le cadre de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa :

«J’ai joué un petit rôle. Le principal a été fait par le club. Le désir du club et l’aspect financier comptent forcément. Le rôle principal est pris par notre directeur sportif Mario Branco. Il a mené toutes les négociations. J’aj juste appelé Milan Skriniar pour lui explique à quel point le Fenerbahçe était un immense club, lui faire comprendre sa taille en Turquie. J’ai expliqué que c’était un bon championnat et j’ai dit à quel point Istanbul était une belle ville». Une joie qu’avait partagé le leader de l’équipe, Dušan Tadić, en conférence de presse : «Milan Skriniar est un grand joueur. Il va nous aider, je n’en doute pas. C’est l’une des meilleures et des plus belles recrues du club. Je suis très heureux de ce transfert». Après une attente de plusieurs jours, le défenseur slovaque faisait donc ses grands débuts avec le club turc ce dimanche en Süper Lig face à Çaykur Rizespor. Le tout à domicile sur la pelouse du Stade Şükrü Saracoğlu dans le quartier de Kadıköy.

Fautif sur un but !

Titularisé pour sa grande première aux côtés de Münir Levent Mercan et Diego Carlos dans une défense à trois, Milan Škriniar a été mis en difficulté face à l’attaquant adverse, Ali Sowe, auteur d’un doublé rapide (6e, 13e). Si le Slovaque n’est pas impliqué sur le premier but de Sowe - même s’il apparaît très loin de l’action, les supporters turcs l’ont pris en grippe sur le deuxième but de Rizespor. En effet, s’il est difficile de parler de grosse erreur individuelle, Škriniar a mis beaucoup de temps à monter sur le porteur de ballon, reculant vers son gardien sans intervenir. Il a fini l’action en taclant en retard, détournant la frappe cadrée de Sowe. Pas de réel CSC pour l’international slovaque, mais Milan Škriniar n’a pas rassuré. Ainsi, le Slovaque a terminé le match avec 11 pertes de balles et 3 fautes commises : «Milan, Diego et Talisca sont des joueurs de haut niveau. Nous pouvons les considérer comme des produits finis. Ils ne jouaient pas dans leur ancienne équipe. Nous devons travailler un peu et leur expliquer notre jeu, et ils doivent aussi retrouver leur forme», a relativisé José Mourinho qui appelle à la patience.

Interrogé après la rencontre, Milan Škriniar a préféré retenir la victoire arrachée difficilement grâce à un doublé d’Edin Džeko (45e+8, 79e) et un but final de Youssef En-Nesyri (89e), et surtout son retour à la compétition : «C’était un match fou. Nous n’avons pas bien commencé le match mais nous nous sommes ensuite créé beaucoup d’occasions. Quatre ou cinq de nos ballons ont touché le poteau. Je suis content de notre victoire pour mon premier match. J’ai retrouvé le terrain après deux mois. Nous voulons continuer sur notre lancée en nous améliorant. Nos supporters ont été vraiment géniaux. Ils m’ont beaucoup aidé. J’ai ressenti leur soutien de tout cœur». A noter qu’il aurait même pu s’offrir son premier but sous le maillot du Fenerbahçe avec un coup de tête sur corner, mais sa réalisation a été annulée pour une faute. En tout cas, c’est une première compliquée pour le natif de Žiar nad Hronom. Nul doute qu’avec un peu plus de rythme, il retrouvera de belles couleurs.