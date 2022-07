Chelsea : les premières déclarations de Raheem Sterling

La suite après cette publicité

C'est l'un des transferts de l'été. Chelsea a certes perdu Romelu Lukaku pour cette saison mais a également récupéré Raheem Sterling (27 ans). L'international anglais (77 sélections, 19 buts) a paraphé un bail de 5 ans avec les Blues qui sont parvenus à l'arracher de Manchester City contre la somme de 53 M€ tout de même. Il ne lui restait plus qu'un an de contrat chez les Cityzens et il s'y plaisait moins. Pep Guardiola lui confiait moins de responsabilités également. Chelsea a su profiter de cette situation pour le faire venir et viser les sommets en sa compagnie. Lui-même en est bien décidé à en croire ses premières paroles dans le communiqué du club. Il se dit notamment très heureux de venir jouer à Londres, là où il a grandi.

« Avant tout, c'est un plaisir d'être ici. J'ai évidemment accompli beaucoup de choses dans ma carrière, mais il reste encore beaucoup à faire et j'ai vraiment hâte de le faire sous le maillot de Chelsea, sous la direction de Thomas (Tuchel). Londres est ma maison et c'est là que tout a commencé pour moi. C'est incroyable d'avoir maintenant l'opportunité de jouer devant mes amis et ma famille semaine après semaine à Stamford Bridge. J'ai vraiment hâte de rencontrer les fans là-bas bientôt. Je veux profiter de l'occasion pour remercier Todd (Boehly) et Behdad (Eghbali), le groupe de propriétaires, Thomas (Tuchel) et tous ceux qui ont participé au processus pour me faire venir ici. J'ai hâte de commencer maintenant et de continuer à parler sur le terrain.»