OM - KAS Eupen : les compositions sont tombées

Deuxième match de préparation pour l’Olympique de Marseille, ce samedi midi en Allemagne où les joueurs de Marcelino sont arrivés il y a quelques jours pour effectuer leur stage de pré-saison. Après avoir gagné contre Nîmes 2-0 au Centre Robert Louis-Dreyfus la semaine passée pour démarrer sa préparation, l’OM va affronter le KAS Eupen, équipe de Jupiler Pro League, première division belge. Premières titularisations à venir sûrement pour les recrues estivales, Kondogbia qui a déjà joué 45 minutes contre Nîmes et Renan Lodi. Aubameyang, officialisé par le club phocéen ce vendredi soir a rejoint ses nouveaux coéquipiers en Allemagne mais aucune info sur sa participation ou non à cette rencontre.

L’autre très grosse info côté OM avant ce match c’est la résiliation du contrat de Dimitri Payet, après 8 saisons passées au club c’est en larmes que le Réunionnais a annoncé son départ de l’OM, accompagné par Pablo Longoria en conférence de presse. Une page qui se tourne côté olympien après une saison difficile sous les ordres d’Igor Tudor.

Côté terrain maintenant, Marcelino reste fidèle à ses idées et dans la continuité de premier match de match. L’OM évoluera semble-t-il en 4-4-2 avec Nyakossi et Balerdi en défense centrale, Renan Lodi sera sur le banc et c’est Soglo qui jouera à gauche. Kondogbia est aussi remplaçant, le milieu sera composé de Rongier et Gueye avec Guendouzi et Ounahi sur les côtés. Ünder sera plus axial pour alimenter Vitinha devant.

Les compositions d’équipes :

OM : Lopez - Clauss, Nyakossi, Balerdi, Soglo - Guendouzi, Rongier (cap.), Gueye, Ounahi - Ünder, Vitinha.