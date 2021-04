Super League : Amazon ne sera pas candidat à la diffusion

La suite après cette publicité

La levée de boucliers face à la Super League se poursuit sur la planète football. Amazon, qui possède des droits pour la diffusion de la Ligue des Champions en Allemagne et en Italie et la Premier League en Angleterre, a pris position. La firme ne participera pas à un éventuel appel d'offres pour diffuser cette nouvelle compétition.

«Amazon Prime Video entend et partage l’inquiétude des fans de football au regard de la Super League annoncée. Nous croyons qu’une partie de la théâtralité et de la beauté du football vient de la possibilité pour n’importe quel club de gagner grâce à sa performance sur le terrain. Nous n’avons pas été invités aux discussions concernant ce projet de Super League. Nous sommes fiers d’offrir à nos membres le football qui compte tant pour eux et présenter ces actions de la manière la plus innovante, à savoir l’UEFA Ligue des Champions en Allemagne et en Italie et la Premier League au Royaume-Uni», peut-on lire sur le communiqué officiel. Encore un non.