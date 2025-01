OM : Luiz Felipe donne une date pour son retour

Au lendemain de l’officialisation de son arrivée à l’OM, le défenseur italien, Luiz Felipe, a pu se présenter au cours d’une traditionnelle conférence de presse organisée à Marseille. Parmi les sujets abordés, sa condition physique est rapidement venue sur la table. Laissé libre d’un commun accord par son précédent club d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, l’ancien joueur de la Lazio avait eu quelques pépins physiques ces derniers mois. Il a tenu à faire le point sur sa rééducation en donnant une période de retour :

«Physiquement, je me sens bien depuis le mois de septembre. Je m’entrainais, mais je ne pouvais plus jouer, car j’étais retiré de la liste pour jouer les matchs. En décembre, je m’entrainais seul avec un préparateur physique. Il va me falloir quelques semaines pour atteindre le niveau que je veux avoir. Avec le staff et le préparateur physique, on travaille pour que je ne m’arrête plus. On sait le football que veut pratiquer De Zerbi et je suis très heureux», a-t-il expliqué. Pas de précipitation mais de l’optimisme règne et c’est le principal.