Bordeaux annonce le retour de Cédric Yambéré

Les Girondins de Bordeaux poursuivent leur opération sauvetage. Après Rio Mavuba et Paul Baysse, un autre ancien de la maison girondine a décidé de prendre une licence pour aider le club au scapulaire en pleine reconstruction après sa rétrogradation en National 2. En effet, l’écurie française vient d’annoncer le retour de Cédric Yambéré, qui a porté le maillot bordelais entre 2013 et 2017 entre la réserve et le groupe professionnel.

La suite après cette publicité

«Cédric Yambéré est à nouveau bordelais ! Le défenseur central s’est engagé pour la saison avec les Marine et Blanc. Né le 6 novembre 1990 à Bordeaux, Cédric Yambéré a débuté le football dans la région en passant par Yvrac, Cenon, le Stade Bordelais puis Lormont. C’est dans ce club, alors en CFA 2 (ancien nom de la National 3) qu’il se révèle. Il s’engage à Bordeaux en janvier 2013. Dans un premier temps, il évolue en réserve mais saisit sa chance lorsque Willy Sagnol le convoque avec le groupe professionnel. Ses performances lui permettent de signer son premier contrat pro. Son premier but, tous les supporters de l’époque s’en souviennent. Il l’inscrit lors du dernier Bordeaux-Marseille au Stade Chaban-Delmas et offre la victoire aux Marine et Blanc (1-0). Cédric confirme la saison suivante et quitte Bordeaux en juillet 2016 pour l’Anzhi Makhatchkala après disputé 57 rencontres (4 buts). A partir de 2016, Cédric va vivre différentes expériences à l’étranger, entrecoupées de retours dans l’Hexagone. Après la Russie, il joue successivement à l’APOEL Nicosie (Chypre), au Dijon FCO, à Al-Etiffaq (Arabie Saoudite), à Molenbeek (Belgique), à l’US Orléans, au PAE Chania (Grèce), au Doxa Katokopias (Chypre) et au KÍ Klaksvík (Îles Féroé). Le défenseur central arrive en pleine possession de ses moyens puisqu’il a déjà disputé 8 matches officiels en compétition européenne. A 33 ans, il vient pour apporter son talent, son amour des Girondins mais aussi sa grande expérience, forte de 250 matches professionnels. Il compte également 13 sélections avec l’équipe nationale centrafricaine. Nous sommes ravis de retrouver Cédric pour entamer ce nouveau chapitre de l’histoire du Club. Nous lui souhaitons le meilleur des retours !» Le joueur de 33 ans tentera d’apporter son expérience et sa motivation à Bordeaux. Comme lui, Younès Kaabouni, Soufiane Bahassa et Youssouf Assogba ont également signé.