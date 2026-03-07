Real Madrid : Álvaro Arbeloa salue le retour de Ferland Mendy

Titulaire sur le flanc gauche de la défense madrilène contre le Celta de Vigo, Ferland Mendy a disputé l’intégralité de la rencontre malgré un retour récent de blessure. Une présence importante pour le Real Madrid dans un match où les Merengues ont dû s’employer jusqu’au bout pour décrocher la victoire.

Après la rencontre, son entraîneur Álvaro Arbeloa a d’ailleurs salué la performance et l’état d’esprit de l’international français : « Mendy ? Nous savions que c’était risqué de le faire jouer 90 minutes. Je ne voulais pas qu’il joue autant après une si longue absence. Mais le match l’exigeait. Je suis très heureux pour lui, pour la manière dont il s’entraîne, joue, toujours avec le sourire. »