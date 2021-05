Grenade-Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid doit impérativement s'imposer ce soir lors de la 36e journée de Liga sur la pelouse de Grenade (à suivre en direct commenté sur FM à 22h), sous peine de voir le titre s'envoler chez son voisin. Après la victoire de l'Atlético de Madrid hier soir (2-1 face à la Real Sociedad), les hommes de Zinedine Zidane n'ont plus le choix. Ils sont à 5 points des Colchoneros et doivent recoller à deux unités afin de rester dans la lutte pour le titre lors des deux dernières journées.

Pour espérer ce succès, l'entraîneur français n'a pas d'autre choix que d'innover. Un 4-3-3 avec une défense centrale Militão-Nacho. Le jeune Miguel Gutiérrez au poste de latéral gauche ainsi que Marvin Park de l'autre côté. Enfin, Benzema sera sur le front de l'attaque avec Rodrigo et Vinicius Junior. Du côté de Grenade, qui n'a plus aucun espoir d'accrocher la 7e place européenne après le succès de Villarreal, on privilégie le 4-2-3-1, avec les Français Dimitri Foulquier latéral droit et Maxime Gonalons dans le double-pivot.

Les compositions d'équipes :

Grenade : Rui Silva - Foulquier, Duarte, German, Quini - Eteki, Gonalons - Puertas, Fede Vico, Machis - Molina

Real Madrid : Courtois - Marvin, Militão, Nacho, Miguel - Casemiro, Modric, Valverde - Rodrigo, Benzema, Vinicius