Liga : l'Atlético de Madrid fait le boulot contre la Real Sociedad et prend de l'avance en tête

Une occasion en or de prendre une belle avance en tête du classement. Au lendemain du match nul du FC Barcelone contre Levante (3-3), l'Atlético de Madrid accueillait la Real Sociedad ce mercredi soir dans le cadre de la 36e journée de Liga. Sur le trône avec un point de plus que les Blaugranas, les Colchoneros avaient l'occasion de prendre quatre longueur d'avance en cas de succès face à un club basque qui devait consolider sa cinquième place. Diego Simeone réalisait un seul changement dans son XI avec la titularisation de Saul à la place de Lemar. En face, Imanol Alguacil partait sur un 4-2-3-1 avec Isak devant.

Avec l'objectif du titre en tête, les Colchoneros prenaient rapidement les choses en main, mais il fallait attendre un peu pour voir une occasion. Avec Suarez à ses côtés, Llorente la jouait en solitaire et butait finalement sur Remiro (9e), laissant l'Uruguayen frustré. Avec cette petite alerte, les visiteurs posaient alors le jeu, mais, derrière, l'Atlético prenait logiquement l'avantage. Sur un centre de Trippier, Carrasco, oublié par la défense, réalisait un contrôle un peu long mais trompait tout de même la vigilance de Remiro du droit (16e, 1-0). Les locaux maîtrisaient leur sujet et faisaient le break avant la demi-heure de jeu.

Deux montants pour la Real Sociedad

Après un bon travail de Suarez dans l'axe, Correa était trouvé et l'Argentin finissait le travail d'une frappe croisée (28e, 2-0). Mais avec deux buts de retard, les joueurs du club basque réagissaient. Si Oblak brillait devant Isak (31e), le gardien slovène était ensuite sauvé par son poteau sur une autre tentative de l'avant-centre suédois (36e). À la pause, Bautista remplaçait Isak côté basque pour apporter du sang neuf. Malheureusement, sur la pelouse, le spectacle n'était plus au rendez-vous et les vingt-deux acteurs avaient du mal à se créer des opportunités dans les derniers mètres. La Real Sociedad avait globalement le ballon, mais n'arrivait pas à bien l'exploiter.

Sans solution, les visiteurs essayaient d'insister côté droit, en vain. Les changements se multipliaient des deux côtés alors que l'Atlético opérait en contre. Justement, sur l'un d'eux, Suarez tentait un pointu mais n'accrochait pas le cadre (77e). Les hommes d'Imanol Alguacil n'avaient pas vraiment de chance ce soir non plus, avec ce nouveau poteau trouvé par Portu (80e). À l'inverse, on pouvait presque parler de la chance du champion pour l'Atlético... Finalement, la Real Sociedad était récompensée par ce but de Zubeldia sur corner (83e, 2-1). De quoi faire trembler les Colchoneros, mais ces derniers tenaient pour s'imposer (2-1) et prendre 4 points d'avance en tête.

