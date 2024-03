LdC : le PSG se qualifie pour les quarts grâce à un doublé de Kylian Mbappé

Comme attendu, la Real Sociedad a une nouvelle fois démarré la rencontre en imposant un pressing très haut. En face, petite surprise. Au coup d’envoi, Ousmane Dembélé était positionné en faux neuf, avec Mbappé sur le côté gauche et Bradley Barcola à droite. En revanche, Luis Enrique avait retenu la leçon du match aller en positionnant à nouveau Vitinha en numéro 6, juste devant la défense. Une organisation qui a fait son effet. S’ils ont pressé haut d’entrée de jeu, les joueurs d’Imanol Alguacil ont rapidement compris que le scénario du match aller n’allait pas pouvoir se répéter. Après son recadrage par Luis Enrique, Kylian Mbappé s’est montré bien plus tranchant sur son côté gauche. Zubielda pourra en témoigner.

La suite après cette publicité

Mais c’est surtout le repositionnement hybride de Dembélé qui a posé énormément de problèmes aux Basques. L’ancien Blaugrana était l’électron libre de ce match et en redescendant souvent au milieu pour toucher le cuir, il a apporté un surnombre intéressant permettant à l’entrejeu parisien d’être bien garni. Fortement chahuté à l’aller, le PSG a cette fois-ci maîtrisé les débats avec du répondant dans les duels, des sorties de balle très propres et surtout nettement plus d’actions dangereuses à son actif. En première période, hormis la tête en retrait de Nuno Mendes (7e), les partenaires de Takefusa Kubo n’ont quasiment pas eu l’occasion de mettre le feu aux cages de Gianluigi Donnarumma. En face, Mbappé a encore prouvé qu’il savait être imperméable aux critiques et à la pression. Après une première frappe non cadrée (4e), le Bondynois aurait pu être passeur décisif si Remiro n’avait pas sorti le grand jeu face à Barcola (10e).

Paris de retour en 1/4, trois ans après

Le portier basque n’a, en revanche, rien pu faire face au festival du champion du monde 2018 conclu par un enroulé imparable pour ouvrir le score (0-1, 15e). Une frappe surpuissante qui a occasionné plusieurs minutes d’arrêts de jeu pour que le petit filet soit réparé. Un quart d’heure plus tard, le doublé n’était pas loin, mais cette fois, Remiro a su sortir la tentative du numéro 7 sur un centre de Barcola (29e). Accusé de ne pas se donner à fond pour ses derniers mois avec Paris, Mbappé a apporté une réponse très claire dans cette première période. Le seul bémol de ces 45 premières minutes a été le carton jaune reçu par Achraf Hakimi après une faute sur Galan. Un avertissement qui le privera du quart de finale aller. Au retour des vestiaires, nouvelle surprise côté parisien avec la sortie de Bradley Barcola et l’entrée en jeu de Kang-in Lee. Ce qui n’a pas véritablement changé la physionomie du match. Malgré quelques petits coups de pression basques, Paris restait dominateur.

La suite après cette publicité

Plus forts techniquement et confortablement installés dans leur système de jeu, les partenaires de Beraldo, très bon ce soir dans l’axe de la défense, n’ont jamais tremblé. Mieux, ils ont fait le break en régalant les spectateurs d’Aneta. Après une sortie de balle de haut niveau, Lee a lancé Mbappé en profondeur sur son côté gauche. Rapide comme une fusée, le Bondynois s’en est allé crucifier Remiro (0-2, 56e). La qualification pour les quarts était validée. Barrenetxea pensait sauver l’honneur des siens de la tête, mais il était signalé hors-jeu par la VAR (63e). La fin du match a été plus hachée, mais l’essentiel est là pour le PSG malgré la réduction du score par Merino en fin de match (1-2, 89e). Trois ans après, les Rouge et Bleu retrouvent le top 8 de la Ligue des Champions.

Revivez le film du match