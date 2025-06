Bordeaux : Oliver Kahn jette l’éponge !

Ancien gardien emblématique du Bayern Munich, Oliver Kahn s’était positionné pour racheter les Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez. Pour ce faire, l’Allemand avait proposé une offre de 15 M€. Un dossier de reprise qui avait été retenu par le tribunal de commerce de Bordeaux mardi dernier. Aujourd’hui, revirement de situation. Kahn a envoyé un communiqué à Sud-Ouest pour informer qu’il jetait l’éponge, laissant ainsi la voie libre à Gérard Lopez.

«Cet hiver, j’ai pris la décision d’envisager de devenir le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux. En janvier 2025, j’ai soumis une offre formelle au propriétaire actuel, accompagnée plus tard d’une preuve de fonds, puis j’ai présenté une offre à l’administrateur judiciaire. Cependant, au vu des informations financières, opérationnelles et juridiques finalement partagées avec nous à la fin de la semaine dernière, nous avons choisi de ne pas engager les quelque 50 millions d’euros prévus dans notre plan afin de permettre au FCGB de retrouver la place qui lui appartient en Ligue 1. C’est donc avec une grande déception, malgré un travail de préparation approfondi et une analyse rigoureuse, que nous avons pris la décision mûrement réfléchie de ne pas poursuivre notre projet de reprise. Nous continuerons à explorer les moyens de contribuer significativement au développement du football. Nous tenons à exprimer nos remerciements sincères à Madame Christine Bost, Présidente de la Métropole, et à son équipe, ainsi qu’à Monsieur Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux, pour leur ouverture et le dialogue constructif que nous avons eu ensemble. Enfin, nous souhaitons remercier les milliers de supporters des Girondins qui nous ont envoyé des messages, à moi et à mon équipe, au cours de ces derniers mois. Votre passion et votre engagement envers ce club sont extraordinaires. Nous continuerons à suivre le parcours du FCGB et souhaitons de tout cœur au club de réussir dans le futur.»