Juventus : Cristiano Ronaldo est prêt à tout pour revenir au Real Madrid

Avec les performances décevantes de la Juventus en Ligue des Champions et en championnat, il se dit que Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter l’Italie cet été. Les rumeurs ont été nombreuses. Un retour au Real Madrid où Zidane n’a pas spécialement nié, un retour aussi à Manchester United ou bien la tentation PSG, tous ces clubs ont été cités. Récemment Fabio Paratici, coordinateur technique de la Juventus, avait éteint les rumeurs en annonçant ne pas vouloir laisser partir Ronaldo. « On a décidé de garder Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous », avait-il lancé.

De quoi mettre fin à ce feuilleton ? Oh que non. Et pour cause, les dernières informations parues en Espagne et en Italie confirment que, malgré les déclarations du dirigeant turinois, l'avenir de Cristiano Ronaldo ne devrait pas obligatoirement s'écrire à la Juventus. Selon les informations de AS, la volonté du joueur reste de partir et de retrouver le Real Madrid.

Le joueur ne pense qu'au Real Madrid

La star lusitanienne serait même prête à faire des sacrifices pour retrouver la pelouse du Santiago Bernabéu et le centre d'entraînement de Valdebebas. Aux dernières nouvelles, le champion d'Espagne n'était pas vraiment chaud, pour des raisons financières principalement, mais si le Portugais venait à faire des efforts conséquents, la donne pourrait changer. Et en interne, la Juventus est bel et bien prête à le laisser partir, malgré les déclarations très affirmatives du week-end.

Avec les très mauvais résultats du champion d'Italie en titre, le club doit se rénover et à besoin d’argent. Ronaldo pèse, à lui seul, 87 millions par saison, entre le coût de son salaire et l'amortissement des 100 millions reçus par Madrid. Les dirigeants italiens ne forceront pas le Portugais à rester à Turin. Si un club venait à proposer minimum 25 millions d’euros pour le quintuple Ballon d’or, la Juventus accepterait l’offre. Voilà qui est clair...