Nantes-Lille : Benjamin André fustige l'arbitrage

Après la victoire acquise sur le terrain de Nantes, le milieu de terrain du LOSC s'est dit fier de la solidité des siens, notamment après le rouge de Weah à l'heure de jeu : « on voulait repartir de l’avant et montrer qu’on avait quelque chose à faire en championnat après cette élimination en Ligue des Champions. On a été costaud, on s'est arraché et ça représente nos belles valeurs ! »

Néanmoins, au micro de Canal +, l'ancien Rennais n'a pas manqué l'occasion de fustiger l'arbitrage de M. Pierre Gaillouste : « je ne vais pas parler d’arbitrage ça ne sert à rien. À chaque fois qu’on le fait, rien ne change. Si je vous montre l’état de ma cheville, ils peuvent appeler la VAR vingt fois !»