CdM 2022, EdF : Didier Deschamps proche d'un record

Il ne fait aucun doute possible que Didier Deschamps est entré au Panthéon des plus grands entraîneurs français de tous les temps. Mais le Tricolore pourrait bien continuer à écrire sa légende, cette fois par le biais de la Coupe du Monde.

En cas de victoire face au Maroc ce mercredi, l'ancien milieu de terrain deviendrait le second sélectionneur à compter le plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde. Avec 14 succès, il égalerait Luiz Felipe Scolari, et ne pointerait qu'à deux unités de l'Allemand Helmu Schön et de ses 16 matchs remportés dans la compétition.

