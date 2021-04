Reims - OM : la réaction à chaud de Dimitri Payet

Après son match nul spectaculaire à Montpellier, l'Olympique de Marseille a retrouvé la victoire (3-1) ce vendredi soir en battant le Stade de Reims en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Un match dans lequel Dimitri Payet a brillé avec deux buts et une passe décisive. Le Réunionnais était forcément tout sourire après la rencontre, sur Canal + : «j'ai été efficace, c'est ce qu'on me demande à mon poste. Depuis quelques semaines, j'arrive à trouver de bonnes sensations que ce soit dans le jeu ou devant le but. C'est bien pour moi, pour toute l'équipe, et on prend trois points importants ce soir.»

La suite après cette publicité

Relancé ensuite sur l'importance d'accrocher la cinquième place, le milieu de terrain français a surtout parlé de l'arrivée de Jorge Sampaoli, qui a changé beaucoup de choses. «On a confiance, il y a du jeu et des buts. Il arrive à nous libérer. Il a bien pris la continuité du travail de Nasser qui nous avait guéri avec son staff», a conclu Dimitri Payet au bord de la pelouse.