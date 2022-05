Mercato, OM : attention départs !

L’Olympique de Marseille a effectué une saison de très haut niveau en arrivant en demi-finale de Conference League et en terminant, au bout du suspens, deuxième de Ligue 1. Par conséquent, ils iront directement en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais la vraie question est de savoir avec quelle équipe. Jorge Sampaoli a déjà demandé des renforts, mais c’est du côté des partants qu’il faut regarder.

Pour commencer Boubacar Kamara s’est engagé libre de tout contrat à Aston Villa et pour le moment, William Saliba est redevenu un joueur d’Arsenal. Mais il faut que tout le monde en soit conscient, à Marseille, il n’y a pas d’éléments intransférables. En revanche, il y a des dossiers sur lesquels Pablo Longoria se montrerait très gourmand (Guendouzi, Gerson, par exemple).

Les dossiers Mandanda et Caleta-Car au centre de l’attention

Steve Mandanda, l’illustre gardien et capitaine de l’OM, n’a pas vraiment aimé son traitement cette saison malgré le fait qu’il ait terminé la saison en tant que titulaire. Comme nous vous le révélions, Nice est toujours très chaud pour le récupérer. Ses chances de rester dans la Cité Phocéenne existent quand même, même si ce n’était pas la tendance ces derniers temps.

En défense, Duje Caleta-Car va, comme à tous les mercatos, faire des maux de tête à son président. En fin de contrat dans une année, il est probable que le Croate, poussé dehors à chaque fenêtre, continue jusqu’à la fin de son contrat. Pour autant, il est toujours suivi de près en Angleterre et maintenant aussi par le Séville FC, en Espagne. Reste à connaître la position du joueur, qui a longtemps refusé les options envisagées par l’OM. Jordan Amavi, lui, était prêté à Nice et ne devrait pas y rester. Il devra probablement trouver une porte de sortie cet été. Alvaro Gonzalez, reparti en Espagne en mars, devrait lui aussi résilier son contrat.

L’année prochaine sans Dieng et Milik?

Au milieu de terrain, la donne est plutôt claire. Gerson et Guendouzi viennent d’arriver et il est peu probable de les voir partir. Pape Gueye, après sa belle CAN et surtout son épatante seconde moitié de saison, a la cote, mais tant que son cas ne sera pas tranché par le TAS concernant sa suspension de quatre mois, peu probable qu’un club prenne le risque de le récupérer. Kevin Strootman, une nouvelle fois prête en Italie va revenir et une résiliation de contrat (il a signé jusqu’en 2023) est à l’étude.

C’est peut être du côté des attaquants que ça devrait le plus être agité. Amine Harit, prête à l’OM, n’est pour l’instant pas conservé. Nemanja Radonjic, a été prête à Benfica et va revenir. Il va falloir trouver un nouveau point de chute au Serbe. Arkadiusz Milik, lui, est plutôt aussi sur le départ. Ses relations avec Jorge Sampaoli ne sont pas au beau fixe. Son prix a été fixé à 11 M€. Il faut voir qui va se précipiter sur son cas. Bamba Dieng, l’une des révélations de la saison marseillaise, ne sera pas retenu en cas d’offre d’au moins 15 millions d’euros. Il est surtout convoité en Angleterre et pourrait donc, déjà, plier bagage. Autant le dire, il va falloir du courage à Pablo Longoria cet été…