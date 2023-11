Liverpool : Luis Diaz sort du silence après l’enlèvement de son père

Une affaire tragique qui laisse la planète football sans voix. Alors qu’ils étaient arrêtés à proximité d’une station-service aux alentours de Barrancas, les parents de Luiz Diaz ont été approchés par des individus armés avant d’être kidnappés. Si la mère de l’ailier de Liverpool a été libérée, le père demeure introuvable en dépit des moyens conséquents déployés par les autorités locales.

Logiquement absent à l’occasion du match entre le club de la Mersey et Nottingham Forest (3-0) comptant pour la 10e journée de Premier League, le joueur de 26 ans a lancé un appel à l’aide via les réseaux sociaux en demandant à ses abonnés «d’apporter leur bougie pour allumer la lumière de l’espoir» tout en demandant aux ravisseurs de son père à le «libérer maintenant» comme le rapporte The Sun, ce mercredi matin. Pour rappel, une récompense allant jusqu’à 200 millions de pesos a été promise aux personnes qui aideront à retrouver l’endroit où est détenu le père du natif de l’international colombien (43 sélections, 9 buts).