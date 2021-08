La bombe Messi met le feu à la presse européenne

La suite après cette publicité

La Catalogne sous le choc du départ de Messi

C'est officiel depuis hier soir et le communiqué du club catalan, aucun accord n'a été trouvé pour la prolongation de la Pulga. Un véritable tremblement de terre. On part directement à l'épicentre du séisme en Catalogne où c'est une journée noire pour la presse locale. Le quotidien Sport placarde sa Une sur un fond noir où l'on peut lire que c'est un «drame». «Messi s'en va !», s'emporte le journal catalan. «Le Barça a communiqué, hier soir, ne pas pouvoir prolonger son numéro 10 pour des motifs économiques et structurels ! Messi est abattu et son entourage est très surpris», ajoute encore le quotidien. Le direction blaugrana met en cause la Liga et Javier Tebas qui bloquent le contrat de sa star à cause du salary cap imposé par l'institution. De son côté, l'autre quotidien catalan Mundo Deportivo évoque sur sa Une une véritable «Bombe !». «Messi s'en va» s'affole le média qui n'en revient pas. Le canard revient sur les causes de la rupture entre le club et le joueur. «Et maintenant ?», s'interroge-t-il. «Le PSG gagne du terrain comme première option, le président Laporta donnera des explications aujourd'hui lors d'une conférence de presse.»

En Angleterre, Grealish passe au second plan…

En Angleterre, une autre info mercato est presque reléguée au second plan tant l'affaire Messi a un retentissement mondiale ! Mais hier soir, Manchester City a fait sauter la banque pour Jack Grealish. Les Citizens ont officialisé le transfert de l'ailier en provenance de d'Aston Villa. «L'homme au 100 M£», s'enflamme The Guardian ce matin. Car oui, l'équipe de Pep Guardiola a dépensé plus de 117M€ pour s'offrir la coqueluche anglaise. Grealish devient le joueur le plus cher de la Premier League devant un certain Paul Pogba… «Il signe un contrat record avec City après la bombe Messi», résume le journal. Le Daily Mirror reprend les déclarations du joueur, qui se félicite de «rejoindre les champions en titre et d'évoluer sous les ordres de Pep Guardiola» ! Grealish fait la Une de tous les journaux sportifs anglais mais se fait presque voler la vedette par Messi ! Comme un symbole, le Daily Star s'en amuse de l'arrivée de Grealish en expliquant que «City signe son nouveau numéro 10 le jour où Messi quitte le Barça.» Alors que les Skyblues sont cités comme potentielle destination pour l'Argentin… Même chose chose pour le Daily Express qui en fait évidemment sa Une sur Grealish mais titre sur Messi : «Messi quitte le Barca… au moment où City dévoile son nouveau numéro 10...» Bref, Grealish n'a pas choisi son moment pour quitter Aston Villa après 17 ans là-bas et rejoindre le mastodonte City avec un transfert record…

Lukaku va bien partir de l'Inter, direction le PSG pour Messi

On termine ce tour de la presse en Italie où évidemment le départ de Messi fait aussi les gros titres mais l'Argentin n'est pas seul sur les Une des journaux. Exemple avec le Corriere dello Sport qui annonce que «Lukaku part et Messi casse tout…» On en parle depuis plusieurs jours mais le Belge va bien quitter l'Inter pour retourner à Chelsea. L'attaquant a même un accord avec le club londonien. Les Nerazzurri devraient toucher près de 120M€ dans l'opération. Et on parle quand même de Messi, rassurez-vous ! Pour le quotidien transalpin, il n'y a plus de doutes. «L'Argentin se dirige vers le PSG, qui semble être le seul club à pouvoir l'accueillir cet été.» De son côté la Gazzetta dello Sport confirme pour Lukaku et indique que ce sera «120 M€ et un joueur» pour l'Inter pour que la transaction soit bouclée. La journal au papier rose fait dans la sobriété pour Messi avec ce titre : «il s'en va !» Le mois d'août s'annonce historique sur le marché des transferts…