L’OM tient déjà des offres pour ses indésirables

Voilà un an qu’Azzedine Ounahi a débarqué à l’Olympique de Marseille. Les supporters étaient impatients de le voir à l’œuvre et il a donné le ton lors de son premier match à Nantes en inscrivant un magnifique but. Son transfert à 8 M€ en provenance d’Angers semblait être une bonne pioche, surtout après sa très belle Coupe du Monde, mais la suite justement a offert son lot de frustration.

La suite après cette publicité

Il y a d’abord eu cette longue blessure au pied qui l’a privé de la fin de saison dernière. L’épisode Marcelino ne l’a pas non plus aidé lors de la reprise. Placé à des postes qui ne lui convenaient pas vraiment, l’international marocain a perdu de sa superbe, en plus de sa place dans le onze. La venue de Gennaro Gattuso lui a redonné un peu de confiance au fil du temps mais c’est encore insuffisant.

À lire

Saïd Benrahma fait de l’OM sa priorité !

Ounahi contacté par l’Arabie saoudite, des offres pour Luis Henrique

Dans le sillage de son but contre Rennes, le milieu de terrain a regagné un peu de temps jeu mais voilà qu’il doit maintenant disputer la Coupe d’Afrique des Nations et va de nouveau manquer quelques matchs. Dans ces conditions, il apparaît comme un élément "vendable", surtout que pour se renforcer cet hiver, l’OM a besoin d’argent frais, qui passe par la cession d’un ou plusieurs éléments.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L’Equipe, Ounahi a déjà fait l’objet d’approches venant d’Arabie saoudite, ce qui est plutôt vu d’un bon œil par la direction olympienne. Il y a également le cas Luis Henrique. Sans surprise, son retour de prêt ne devrait pas durer. La Provence affirme même que des offres sont déjà sur la table pour le Brésilien, qui souhaiterait poursuivre sa carrière dans son pays.