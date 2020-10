FC Barcelone : Antoine Griezmann subit encore les foudres

Si Antoine Griezmann a retrouvé de l'air lors du stage de l'équipe de France avec deux buts à la clé (un contre la Croatie et un contre l'Ukraine), son chemin de croix se poursuit avec le FC Barcelone. Titularisé ce samedi soir dans l'équipe emmenée par Ronald Koeman contre Getafe, il n'a pas réussi à marquer ni à donner de passe décisive lors de la défaite de sa formation (un but à zéro).

Griezmann, qui avait expliqué se sentir bien grâce à Didier Deschamps, qui sait où le positionner, n'a pas fait que des émules avec cette sortie. En effet, Ronald Koeman a peu apprécié, mais il a quand même essayé de le mettre dans les meilleures conditions. Alternant avec Lionel Messi dans une position de faux numéro 9, il a eu une grosse occasion à la 30e minute, mais n'a pas réussi à la concrétiser.

« Son rêve de réussir au Barça semble de plus en plus loin »

Les journaux espagnols s'en prennent donc à lui en ce dimanche matin en expliquant qu'un joueur du FC Barcelone ne peut rater ce type d'occasion. Il y est aussi écrit qu'il n'a pas été aidé par Ousmane Dembélé, auteur d'un piètre match, et encore moins par la prestation de Pedri, qui, du haut de ses 17 années, a chamboulé le match et mis beaucoup plus de vitesse et de danger dans le jeu des Blaugranas.

« On ne peut pas juger la carrière d'un joueur par un ballon qu'il n'envoie pas au fond des filets, mais les opportunités de Griezmann s'épuisent et son rêve de réussir au Barça semble de plus en plus loin », écrit d'ailleurs Xavier Ortuño, le journaliste de Sport dans l'un de ses éditos. Alors qu'il pensait être relancé par Koeman, Antoine Griezmann, dont la feuille de statistique est vierge depuis la reprise post-Covid, voit peut-être sonner le glas de ses espoirs catalans.