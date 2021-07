Manchester United a identifié le successeur de Paul Pogba

«Je l’attendais celle-là. Je viens d’arriver donc, je vais vous dire merci pour tout. Je suis arrivé sur mon lieu de vacances et je dois y aller, tout le monde m’attend!», a lâché Paul Pogba hier soir dans l'émission El Chiringuito. Le Français a botté en touche au moment d'évoquer son avenir, lui dont le contrat se termine dans un an à Manchester United et qui fait l'objet de convoitises (Juventus, Real Madrid, PSG). En cas de départ, les Red Devils ont déjà identifié son successeur.

En effet, SportBild révèle que les pensionnaires d'Old Trafford suivent avec intérêt Leon Goretzka (26 ans). Le profil du milieu de terrain allemand du Bayern Munich plaît beaucoup. Un élément dont le bail chez les Munichois se termine d'ailleurs dans un an. Il reste à savoir si d'ici là il aura prolongé ou si un appel du pied des Mancuniens pourrait le faire fléchir. Aux dernières nouvelles, Bild expliquait que Goretzka n'avait pas été convaincu par l'offre de prolongation du Bayern Munich.