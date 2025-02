Kylian Mbappé présent lors du Clàsico de basket

Lorsque l’on pense Clásico, cela renvoie immédiatement vers l’affiche de football sans doute la plus populaire au monde : le Real Madrid contre le FC Barcelone. Mais les deux clubs possèdent également une équipe de basket, qui s’affrontaient ce jeudi pour le compte du championnat espagnol. Et parmi les spectateurs, deux stars du ballon rond madrilènes étaient présentes : Luka Modrić et Kylian Mbappé.

C’est le compte officiel de l’équipe de basket qui a publié sur X un cliché sur lequel on peut apercevoir les deux stars, au premier rang. S’il est de notoriété publique que le Français est un fan de basket, il semble donc que le Croate le soit également. Quoi qu’il en soit, les deux footballeurs ont dû passer une bonne soirée, puisque le Real Madrid s’est imposé 96 à 91.