Barca : Laporta tacle le PSG sur Messi

À un mois et demi des élections du FC Barcelone, reportées au 7 mars prochain à cause de la pandémie du coronavirus, les candidats à la présidence ont pris la parole aujourd’hui. Joan Laporta, l’actuel favori a réagi aux dossiers qui tournent autour du club. Il est notamment revenu sur l’avenir de Lionel Messi, suivi de près par le Paris Saint-Germain. Et l’ancien président du Barca n’y va pas de main morte concernant le club de la capitale française.

La suite après cette publicité

«Le PSG se permet de dire publiquement qu'il veut recruter Messi. Chose que le Barça ne se permettrait pas, parce que c'est irrespectueux. Et encore plus venant d'un club-état qui ne respecte pas les règles. Nous devons travailler là-dessus avec l'UEFA et la FIFA.» À quelques semaines du match de Ligue des Champions face au PSG, le match est déjà lancé.