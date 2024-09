Wojciech Szczęsny en passe de devenir le nouveau gardien du Barça !

Le FC Barcelone semble avoir trouvé le remplaçant de Marc-André ter Stegen. Wojciech Szczęsny serait en négociations très avancées avec le Barça pour suppléer l’Allemand, victime d’une rupture du tendon rotulien du genou droit et qui devrait louper huit mois de compétition minimum. Selon le média polonais Meczyki, l’ancien gardien d’Arsenal serait attendu dès demain pour passer sa visite avec les Blaugranas.

Une décision surprise, car Szczęsny avant décidé de prendre sa retraite du monde du football, un peu plus tôt cet été. À 34 ans, le portier polonais devrait donc rejoindre la Catalogne pour une saison et prendre la place de numéro un dans les cages barcelonaises, jusqu’au retour de Ter Stegen. Loin d’être cramé, le jeune retraité était titulaire indiscutable à la Juventus la saison passée. Il a notamment disputé 35 des 38 rencontres possibles en Serie A avec les Bianconeris et a livré un Euro de qualité avec la Pologne pendant l’Euro en Allemagne cet été.