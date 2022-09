Atlético : Enrique Cerezo dément un accord avec le Barça pour Griezmann

La suite après cette publicité

Ce matin, L'Equipe annonçait qu'un nouvel accord était en passe d'être trouvé entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone à hauteur de 25 M€ pour Antoine Griezmann. Les Colchoneros auraient obtenu gain de cause face à leurs rivaux catalans en renégociant l'option d'achat du Français. Mais tout le monde est peut-être allé un peu vite en besogne car le président madrilène, Enrique Cerezo a tout simplement démenti cette information.

«Nous n'avons pas rencontré le Barça et nous n'avons pas non plus de nouvelles comme quoi nous allons nous rencontrer. Je pense que la question de Griezmann est très claire et vous le savez tous ou l'imaginez tous. Nous en sommes au même point. Un accord sera trouvé, mais je veux vous dire que jusqu'à présent il n'y a absolument rien eu, c'est comme en début de saison», a déclaré le dirigeant de l'Atlético.