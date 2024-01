Maroc - Tanzanie : les compositions officielles

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuit ce mercredi avec un duel entre le Maroc et la Tanzanie. Les Lions de l’Atlas s’articulent dans un 4-3-3 avec Yassine Bounou dans les cages. En défense on retrouve Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss et Mohamed Chibi. Au milieu, Sofyan Amrabat est placé comme sentinelle avec Sofiane Amallah et Azzedine Ounahi à ses côtés. En pointe, Yousssef En-Nesyri prend place avec Hakim Ziyech et Abde Ezzalzouli dans les couloirs.

De leur côté, les Étoiles du Kilimandjaro s’organisent dans un 3-5-2 avec Aishi Manula qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Haji Mnoga, Ibrahim Hamad, Bakari Mwamnyeto, Novatus Miroshi et Mohamed Hussein en défense. Himid Mao, Mudathir Yahya et Charles M’Mombwa se retrouvent dans l’entrejeu. Devant, Mbwana Samatta est placé en pointe avec Tarryn Allarakhia à ses côtés.

Les compositions

Maroc: Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss, Chibi - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesri, Abde

Tanzanie : Manula - Mnoga, Hamad, Mwamnyeto, Miroshi, Hussein - Mao, Yahya, M’Mombwa - Samatta, Allarakhia

