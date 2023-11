Chelsea va dépenser 100M€ pour une star de Serie A, Thomas Tuchel met un coup de pression énorme à Müller

Chelsea va faire sauter la banque

Le club anglais veut une nouvelle fois affoler les compteurs pendant le mercato à venir. Les Blues veulent une star en particulier pour booster le secteur offensif : Khvicha Kvaratskhelia. Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2027, le Géorgien a encore prouvé hier contre l’Atalanta avec son but que c’est l’un des plus gros prodiges du continent. D’après ESPN, le fait que City, le Real Madrid et le PSG soient aussi intéressés n’effraie pas le propriétaire américain Todd Boehly, qui n’hésitera pas à dépasser les 100 millions d’euros pour se l’offrir.

La suite après cette publicité

Tuchel attaque une légende bavaroise

Le technicien allemand a fait une nouvelle sortie très critiquée par les médias du pays ce dimanche. Il a mis un coup de pression à la star bavaroise Thomas Müller. En effet, même si Jamal Musiala est blessé, Müller continue de cirer le banc. Tuchel le qualifie souvent de « légende vivante » et «d’ icône ». Pour les spectateurs, ce sont de belles paroles, mais quand on écoute ça plus attentivement, ce sont des termes désignant des personnalités qui ont fait leur temps. Thomas Tuchel ne compte plus sur le vétéran pour l’avenir d’après Bild. Même si la direction bavaroise l’apprécie, et veut le prolonger, si Tuchel continue à ne pas l’utiliser, Müller pourrait décider de quitter la Bavière à la fin de son contrat, en juin.

À lire

OM : la nouvelle sortie cash de Rachid Zeroual sur Longoria

Gattuso fou de rage

Le journal La Provence se montre très déçu de la dernière performance des Marseillais sur la pelouse de Strasbourg. Tenu en échec (1-1), l’OM a enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire en Ligue 1. La prestation collective des Olympiens a surtout rendu furieux Gennaro Gattuso après la rencontre. «On n’a rien fait, je suis extrêmement fâché, c’était la pire seconde mi-temps, rien n’est à garder, tout est à jeter» a pesté le coach italien, qui pour l’heure n’a remporté qu’un seul match à la tête du club phocéen. Pour le journal La Provence, l’OM était même plus proche de perdre que de gagner. Le quotidien se demande même si le club phocéen ne jouerait pas le maintien plutôt que l’Europe, dont les places commencent sérieusement à s’éloigner. Dans son édition du jour, L’Equipe point du doigt les irrégularités des Olympiens, tout en titrant qu’il sont «condamnés à la médiocrité». Bon, par contre, du côté du journal alsacien les DNA, on ne retient que du positif pour le Racing, qui a fait preuve de caractère pour l’ouverture de son marché de Noël.