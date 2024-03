Lothar Matthäus voit le Bayer Leverkusen comme la meilleure équipe du monde

Cette saison, le Bayer Leverkusen déjoue tous les pronostiques et fonce vers le titre de Bundesliga au grand dam du Bayern Munich, 11 fois champion de suite. Neverkusen, le surnom affilié au club depuis des années puisqu’il ne gagnait pas de titre, n’a jamais aussi mal porté son nom. L’entraîneur du Bayer, Xabi Alonso, bénéficie de toutes les louanges pour la qualité du jeu de son équipe. Lothar Matthäus, légende du Bayern Munich et de la Mannschaft, y est également allé de son commentaire pour glorifier les actuels leaders du championnat.

« Le football, la vitesse, le calme avec le ballon… c’est tout simplement amusant. Cela me rappelle le FC Barcelone avec Iniesta, Xavi et Messi. Pour moi, c’est le Bayer Leverkusen. Pour moi, c’est actuellement l’équipe de football la plus forte du monde. Je ne veux pas les comparer à Liverpool et Manchester City, mais Leverkusen joue le meilleur football que j’ai vu depuis le début de la saison » a-t-il confié à Interwetten. Xabi Alonso et les siens ne pouvaient pas avoir meilleur compliment.