Philippe Clement proche d’un nouveau club !

Après seulement une saison à l’AS Monaco (2022-2023), Philippe Clément avait été démis de ses fonctions. La faute à une fin de campagne plus que décevante pour les Monégasques, désormais entraînés par Adi Hütter et leaders de Ligue 1. Depuis, le tacticien belge est libre et pourrait bien retrouver un banc plus tôt que prévu.

En effet, les Rangers réalisent un mauvais début de saison (3 défaites en 7 journées), à tel point que Michael Beale a été viré la semaine dernière. The Daily Mail rapporte ainsi que plusieurs candidats ont été mentionnés. Parmi eux, Frank Lampard notamment, même si ce dernier est hors lice, au contraire de Philippe Clément, plus que jamais favori pour reprendre le club écossais. Le Belge s’est déjà entretenu avec les Rangers qui pourraient donc rendre leur verdict dans les prochains jours.